Som alto é motivo de assassinato na noite desta sexta-feira na Capital

Na noite desta sexta-feira (02), homicídio por motivo fútil, ocorreu no bairro Jardim Noroeste, o autor do crime ficou de campana na esquina da residência, a espera do vizinho, que estava no trabalho. Quando este chegou a sua residência, o autor o esfaqueou.



O crime foi assistido por uma terceira pessoa, o qual relatou a Polícia que o autor após abordar a vítima, adentrou a própria residência em posse da faca utilizada para atacar a vítima. Familiares o socorreram levando ao Posto de Saúde do Tiradentes, a vítma não resistiu aos ferimentos e falecendo.