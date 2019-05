SIG prende suspeito por assalto em conveniência

Policiais civis do SIG de Três Lagoas e da Agência Local de Inteligência da Polícia Militar (ALI/P2) realizaram, ontem (3), a prisão do suspeito, identificado como A.C.S. (36), pelo roubo de conveniência.



O fato aconteceu no inicio da semana.A conveniência ficava em um posto de gasolina da Av. Clodoaldo Garcia.



A ação do suspeito, registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, foi alvo das investigações preliminares que levaram os policiais até o bairro Guanabara onde o suspeito foi identificado e conduzido à delegacia para procedimento da polícia judiciária.