SIG prende grupo que enviava drogas para a PED

Divulgação/SIG Grupo preso nesta segunda-feira pelo SIG por tráfico de drogas

A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, prendeu na noite desta segunda-feira (6) um grupo de quatro pessoas que estariam comercializando drogas no Residencial Idelfonso Pedroso e enviando os produtos para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED).



De acordo com informações repassadas pelo SIG, uma denúncia de tráfico ocasionou na investigação no local e durante a mesma foi identificado a chegada de um veículo Sandero, cor preto, com placas de Indaiatuba (SP), com três pessoas, sendo duas mulheres.

Divulgação/SIG Grupo preso nesta segunda-feira pelo SIG por tráfico de drogas



Um homem teria se aproximado do veículo citado e entregue uma mochila aos ocupantes. Dessa forma, a equipe policial realizou a abordagem as três pessoas do veículo e encontrou dois tabletes de maconha na mochila.



Já o homem que fez a entrega tentou fugir e foi abordado em uma mata. Em uma residência dele foi encontrado outro tablete de maconha. Os policiais também vistoriaram outro imóvel do acusado e encontraram oito trouxinhas de maconha e nove trouxinhas com pasta base de cocaína. Perguntado sobre as drogas, ele alegou que apenas estava guardando as substâncias para um desconhecido.



O homem do veículo disse aos policiais que estava procurando rapé para comprar e as duas mulheres pediram carona. Já elas relataram que não sabiam que buscariam drogas.



Ainda segundo o SIG, a droga entregue na mochila seria entregue dentro da PED e o restante achado nas residências comercializados na região do residencial.



Todos foram autuados pela prática de tráfico de drogas majorado em razão de ser praticado nas proximidades de centro de ensino e associação para o tráfico, sendo representado pela decretação da Prisão Preventiva dos envolvidos.