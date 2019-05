Sete são presos em menos de 24h em Dourados

Divulgação/GMD Quatro dos sete presos estavam com mandados em aberto

A quarta-feira (29) foi movimentada para a Guarda Municipal de Dourados (GMD) que encaminhou sete pessoas às delegacias do município. Também houveram 22 atendimentos de cunho preventivo.

Entre as pessoas presas, quatro eram foragidos da justiça e os demais foram presos por violência doméstica, receptação e uma pessoa flagrada furtando uma motocicleta.

A primeira ocorrência do dia foi por volta das 8h quando a equipe realizava rondas preventivas próximo ao Seminário Ana Wolleman e abordou um jovem de 26 anos. Em checagem no sistema policial foi constatado o Mandado de Prisão pelo crime de homicídio ocorrido em Dourados no ano passado. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Já por volta 17h foi preso um rapaz de 35 anos morador no Parque das Nações II ao ser abordado em atitudes suspeitas por uma equipe da GM próximo à Praça do Cinquentenário na Vila Industrial. O rapaz tentou mentir o nome para guarnição, porém durante checagens foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor expedido pela 3ª Vara Criminal de Dourados, em agosto de 2018.

Outra ocorrência foi com a equipe das motocicletas ROMOS que realizava fiscalização de trânsito no Jd. Piratininga por 21h quando abordou em atitudes suspeita um homem de 43 anos de idade, morador no Jd. Carisma. Na checagem do sistema integrado policial os guardas constataram que estava foragido da justiça com Mandado de Prisão em Aberto.

E por volta das 23h no Bairro Jardim Novo Horizonte durante rondas na região do CEIM Mario Kumagai, um adolescente de 17 anos foi apreendido com Mandado de Busca e apreensão em aberto.

Todos os foragidos da justiça foram capturados e encaminhados a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais

A Guarda Municipal tem intensificado as rondas preventivas nos patrimônios e logradouros públicos a fim de prevenir quaisquer tipos de irregularidades e as denúncias podem ser realizadas pela população nos telefones 153 e 199 da instituição.