Serpente aparece no Sindicato da Polícia Civil de MS

Divulgação/PC Cobra foi resgatada e levada ao Cras

Serpente da espécie Joboia, de aproximandamente 1,3 metro, apareceu na sede do Sindicada dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol), localizado no bairro José Abraão, em Campo Grande.

Funcionários viram a cobra nesta quarta-feira (10) no jardim que há no local e acionaram policiais militares ambientais para fazer o resgate. A Jiboia foi levada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).

Essa espécie de serpente não é peçonhenta, segundo a PMA Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.