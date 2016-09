Senador paraguaio afirma que mataram Rafaat porque queria entregar Pavão

Jornal Hoy Pavão está preso no Paraguai

O senador do paraguai, Robert Acevedo, afirma que Pavão estava por trás do assassinato de Jorge Rafaat Toumani. De acordo com o site ABC Color, ele disse que o narco sempre operou por trás das grades.

Ainda de acordo com o site, na cadeia Pavão ordenou a morte de algumas pessoas. O senador citou o exemplo de Rafaat , mafioso morto em 15 de junho, em Pedro Juan Caballero . "Foi assassinado porque ele estava dirigindo a extradição de Pavão, incluindo com uma autoridade do Paraguai", disse.

Reprodução/Pedro Juan Digital Jorge Rafaat foi assassinado em junho

Ele afirma que Rafaat estava ajudando as autoridades em diversos casos, inclusive Força Tarefa Conjunta (FT). Em outro ponto, Acevedo comentou que várias outras pessoas correm risco por causa Pavão e vinganças pendentes. "Muitas pessoas em situação de risco, todas as pessoas que o denunciou. Ele é um homem muito perigoso", comentou.



De acordo com informações do site, o senador afirmou que o ministro Francisco de Vargas também corre perigo. "Lá no Brasil vão colocar ele em uma prisão de segurança máxima para altamente perigoso. Infelizmente, no nosso país vive como um rei, em um ouro célula", afirma.

Assassinato de Rafaat

Pavão é suspeito de encomendar a morte do empresário Jorge Rafaat, no dia 15 de junho. Na ocasião, pistoleiros fortemente armados montaram uma emboscada contra o empresário e o executaram com mais de 16 tiros, no centro de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã.



Usando uma metralhadora antiaérea instalada em uma caminhonete Toyota roubada na Argentina, os pistoleiros perfuraram a blindagem do utilitário Hummer conduzido por Rafaat.