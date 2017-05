Sem dinheiro advogado de Pucinelle recorre a fiança de R$ 1 milhão

Reprodução de vídeo TV Morena

Advogado do ex -govevernador de Mato Grosso do Sul, André Pucinelli tenta durrabar decisão da justiça para pagamento de R$ 1 milhão imposta como alternativa de prisão do político. Renê Siuf, afirmou que recorreu a decisão ainda na quinta feira quando a 4ª fase da Operação da Lama Asfaltica foi deflagrada.



Puccinelli é apontado como um dos beneficiários do esquema criminoso que fraudava licitações e lavava dinheiro. Ele prestou depoimento na manhã de ontem (11) na sede da Policia Federal , na nova fase da operação, denominada máquinas de lama.

Ainda de acorodo com Renê, Pucinellui não tem como realizar o pagamento “a mesma juiza que estipulou o pagamento desta fiança bloqueou o todos os bens dele”, afirma Siuf. Caso o valor estipulado não seja pago em dois dias André Pucinelli poderá ser preso.

Além disso o Ex- Governador está sendo monitorado por tonozeleira eletrônica, não podendo sair da cidade e tendo que estar em casa todos os dias ás 21h.



Máquinas de Lama

A operação deflagrada ontem (11) pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Receita Federal é resultado do trabalho da investigação realizada com base nos materiais colhidos nas fases anteriores da operação. Entre os crimes investigados, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a servidores públicos. A estimativa é de que a organização criminosa tenha causado prejuízos que chegam a R$ 150 milhões.



Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva, nove de condução coercitiva e bloqueio de valores em reais em contas bancárias de pessoas físicas e de empresas. As atividades estão concentradas em quatro municípios de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Nioaque, Porto Murtinho e Três Lagoas e nas capitais, São Paulo (SP) e Curitiba (PR).



Aproximadamente 270 policiais federais, servidores da CGU e da Receita Federal, participam da operação de acordo com assessoria de comunicação da PF. A operação que teve início antes mesmo das 6h, prendeu o ex-secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), André Cance, e o dono de gráfica Alvorada, investigada pela venda de livros superfaturados ao Governo do Estado, Micherd Jafar Junior. Polícia Federal ainda cumpre mandados em empresas de Campo Grande e em nas Secretarias de fazenda e Educação de Mato Grosso do Sul.