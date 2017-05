Sem CNH, condutor embriagado fura bloqueio policial e colide em meio-fio

Homem de 28 anos foi preso em flagrante após furar um bloqueio policial na noite de sexta-feira (12) e acabar colidindo seu veículo com o meio-fio. Caso aconteceu por volta das 23h05, na avenida Lúdio Martins Coelho, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande. Condutor estava embriagado.



De acordo com boletim de ocorrência, guardas municipais realizavam blitz no local, quando Maycon Roberto dos Santos não respeitou ordem de parada e furou o bloqueio, atropelando alguns cones de sinalização. Após perder o controle, o condutor acabou colidindo o carro com o meio-fio, momento em que foi abordado pelos agentes.



Aparentemente embriagado, o autor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou a presença de 0.78 mg/L de álcool em seu organismo.



Veículo foi apreendido e recolhido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Mato Grosso do Sul. Já o condutor irregular foi encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga, onde o caso foi registrado. Ele responderá por dirigir embriagado e por dirigir sem permissão ou habilitação.