Secretário de Obras de município paulista é preso por uso de trator em sua propriedade no MS

Tamanho do texto

Polícia Civil/Divulgação Policiais encontraram o maquinário sendo utilizado na propriedade do secretário

O secretário de obras do município de Nova Independência (SP), Thiago Joanini, foi preso neste domingo em Caarapó, acusado de peculato. Thiago teria desviado um trator que pertence ao órgão municipal, para a sua fazenda, no interior do MS.

Polícia Civil/Divulgação Adesivo comprova que trator foi repassado pelo Governo Federal ao município

Após denúncia anônima, a justiça expediu um mandado de busca e apreensão para a propriedade do secretário de obras paulista e, ao chegar no local, os policiais encontraram o maquinário sendo operado por um servidor público da própria secretaria. Tratava-se de Edcarlos de Salis, de 50 anos. de acordo com informações, o trator teria sido desviado da prefeitura de Nova Independência há cerca de 4 dias.

Durante a operação polícial, Thiago teria afirmado aos policiais que possuía “amplos poderes” para operar o maquinário em sua propriedade, uma vez que o mesmo pertencia à sua pasta municipal.

Thiago e Edcarlos foram presos e deverão responder pelo crime de Peculato, com pena prevista de até 12 anos de prisão e sem a possibilidade de fiança.