Roubo a residência tem reféns e tiros na Capital

Três pessoas foram feitas reféns e outra alvo de tiros em roubo a uma residência, no Jardim São Lourenço, em Campo Grande. A ação criminosa aconteceu na tarde desta quarta-feira (21). Os criminosos fugiram levando diversos itens do imóvel, além de uma picape Saveiro.

Deurico/Capital News Caso foi registrado na Depac da Piratininga

Conforme o Boletim de Ocorrência, pai e filho conversavam em frente da casa quando três criminosos chegaram, armados, anunciando o roubo. Na casa também estava a diarista e todos foram amarrados dentro da residência.

Os assaltantes pegaram vários objetos e produtos eletrônicos e colocaram na Saveiro de uma das vítimas. No momento em que os ladrões cometiam o crime chegou à casa um técnico de internet que também foi imobilizado e amarrado com as demais vítimas.

Os assaltantes levariam o Uno com mais objetos do imóvel, porém o trabalhador disse que o carro era rastreado e acredita-se que por isso eles desistiram. Ainda enquanto os assaltantes estava na casa, chegou a quarta vítima, um homem, que dirigia um Vectra.

Ao perceber que havia pessoas estranhas no imóvel, ele parou o carro e foi surpreendido a tiros disparados pelos criminosos. A vítima não foi atingida e o trio fugiu levando a Saveiro, lotada com produtos da casa.

A picape Saveiro foi encontrada posteriormente abandonada em uma casa no Bairro Alves Pereira, mas nenhum suspeito foi localizado.