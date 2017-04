Rodovias do Estado são liberadas após protestos

Divulgação MST bloqueou rodovia que liga Dourados a Ponta Porã durante essa sexta-feira

Todas as rodovias de Mato Grosso do Sul que haviam sido bloqueadas por manifestantes na manhã desta sexta-feira (28), foram liberadas. Trânsito havia sido interrompido em seis trechos de rodovias por grupos que protestavam contra as reformas trabalhista e previdenciária, que tramitam no Congresso Nacional.



Em Dourados, o bloqueio aconteceu em três trechos, sendo dois na da rodovia BR-463, que liga Dourados a Ponta Porã. Nesses locais, somente ambulâncias e viaturas da polícia tinham autorização para passar.



No trevo de Laguna Carapã, o MST (Movimento Sem-Terra) interditou a passagem no Km 7 por volta das 7h40 e a passagem veículos era liberada por 20 minutos a cada uma hora.

Já na região próxima ao trevo da bandeira, em Dourados, indígenas tomaram conta da pista. Na BR-163 também houve registro de bloqueio total do km 260.



Na região leste do estado, em Três Lagoas, foram duas interrupções no tráfego de veículos. O primeiro na rotatória da BR-262 com BR-158, coordenado por representantes do Sindicato dos Trabalhadores na indústria do papel (Sintrapel) e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Mobiliários e Montagem de Três Lagoas e Região (SINTRICOM).



No local, segundo a PRF, manifestantes bloquearam a pista com um guincho e protestaram com faixas e carros de som. Rodovia BR-158, no km 259, também esteve bloqueada totalmente.



Em Ribas do Rio Pardo, a paralisação ocorreu no km 232 da rodovia BR-262. Já em Rio Brilhante, bloqueio total foi no km 315, da BR-163.