Rinha de galo é fechada com 15 animais em Aparecida do Taboado

Homem maltratava animais

A Polícia Militar Ambiental recebeu a denúncia de que um homem tinha rinhas de galo em casa. O suspeito mantinha os galos de briga em situação de maus-tratos. O caso aconteceu no domingo (11), em Aparecida do Taboado.



De acordo com a assessoria da PMA, a criação e manutenção de 15 animais domésticos da espécie galo-índio em espaço inadequado. Os animais eram confinados individualmente em gaiolas com tamanho médio de 70 cm x 70 cm com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada.



As aves estavam mutiladas, com as esporas cortadas e sem as penas nas coxas, pescoço e embaixo das asas, sinais característicos de emprego das aves em combates conhecidos popularmente por “rinhas de galo”.



O homem, de 42 anos, disse que cria galos para fins reprodutivos, negou o emprego dos animais em combates e justificou as cicatrizes e mutilações verificadas, afirmando ser necessário cortar as esporas para que os galos não machuquem as galinhas no ato de cruzamento.



Os animais foram apreendidos. O infrator responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 7,5 mil. A pena é de três meses a um ano de detenção.