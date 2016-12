Reinaldo estuda entrar na justiça para obrigar União a ressarcir custos com presos

Tamanho do texto

Deurico Ramos/Capital News Governador Reinaldo Azambuja diz que policiamento na fronteira é de responsabilidade também do Governo Federal

O governador Reinaldo Azambuja estuda entrar na Justiça para obrigar a União a ressarcir o Estado pelo gasto com presos por tráfico internacional de drogas. Ele fez a declaração à imprensa nesta manhã, durante cerimônia de reforço no policiamento neste fim de ano, na Praça Ary Coelho, na Capital.

Questionado sobre o número de agentes penitenciários para cuidar dos presos do Estado, governador comentou que existe um concurso em andamento, que está em etapa final, acrescentando 468 agentes, mas que não tem condições de continuar ampliando esse número neste momento de crise.



Ainda segundo o governador, o Estado cuida de metade dos presos do tráfico e, para ele, essa é uma responsabilidade da União. “Vamos buscar o ressarcimento dos gastos com relação a esses presos, e se não conseguirmos pelas vias administrativas, o faremos pelas vias judiciais”, ressaltou Reinaldo.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, também cobrou atitude do Governo Federal em relação ao setor. "Precisamos ter o olhar do Governo Federal para as nossas fronteiras", afirmou.