Reconstituição muda rotina de trabalhadores em trechos da Ernesto Geisel

Trabalhadores foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira (11) pelo trabalho dos peritos da Polícia Civil durante reconstituição da morte do empresário Adriano Correia do Nascimento, de 33 anos, na região central de Campo Grande.





Nos trechos interditados da avenida Ernesto Geisel, apenas pessoas que trabalham em edifícios nesta localidade estavam autorizadas a passar, desde que estivessem a pé. A mudança na rotina não contrariou os trabalhadores, que apoiaram o trabalha da polícia para solucionar o caso.

Deurico Ramos/Capital News Tanya é empresária na região onde morte aconteceu

Para a empresária, Tanya Aguiar, mesmo com o movimento começando mais tarde, a chegada foi tranquila. “Faz parte, a gente também quer que seja tudo esclarecido, solucionado”, relatou.



Nem todo mundo sabia que a ação dos peritos seria realizada nesta manhã. “Quando eu passei o policial perguntou aonde eu ia, quando falei onde trabalhava, passei. Assustei um pouco, pensei que ‘deve’ estar querendo pegar alguém, porque está tudo, desde ali de trás [bloqueado], não sabia da reconstituição”, afirmou a zeladora Rosimeire Soares de Lima.

Deurico Ramos/Capital News Gilmar precisou deixar o carro longe do serviço

Até quem teve que estacionar o carro longe do serviço encarou a situação com tranquilidade. Para o gráfico, Gilmar Oliveira de Souza, o “único problema foi o trânsito, tive que deixar o carro longe e agora estou indo buscar”, contou.



Foram três horas de encenações, sendo trechos da Ernestos Geisel ,entre a rua João Rosa Pires, Fernando Corrêa da Costa e na rua 26 de Agosto, interditados durante todo o tempo. O resultado da perícia deve ser anunciado pela delegada responsável pelo caso, Daniela Kades, no dia 17 de janeiro.