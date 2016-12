Rapaz é morto a tiros na véspera de aniversário

Repredução/Facebook Rapaz foi assassinado no dia de Natal

Manoel Antônio Marthos Santos, de 18 anos, estava em frente de casa quando foi morto a tiros na véspera do aniversário. O caso aconteceu no domingo (25) de Natal, em Ivinhema.



De acordo com informações do site Ivi Notícias, o jovem chegava em casa. Vizinhos ouviram quatro disparos de arma de fogo. Manoel morreu no local com tiro na nuca e no abdômen, ninguém viu quem atirou.



O rapaz faria aniversário nesta segunda-feira (26) e era filho de um fotógrafo da cidade. A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.