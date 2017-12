Rapaz é baleado e agredido ao ter o carro roubado em bairro da Capital

Tamanho do texto

Rapaz, de 23 anos, foi baleado e agredido ao ter o automóvel que dirigia roubado na madrugada deste sábado (30). O assalto ocorreu na avenida Evelina Selingard, no Parque Lageado, em Campo Grande. Momentos depois do crime, o carro do modelo Classic foi encontrado queimado em bairro próximo.

Após denúncia de que havia ocorrido uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), policiais militares da Força Tática foram ao endereço e encontraram a vítima ensanguentada e caída no chão. Foram chamados socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) que encaminharam o rapaz à Santa Casa.

Conforme as informações, o quadro de saúde dele era estável. Ele tinha uma marca de tiro em cada braço, perna esquerda, além de ferimentos na cabeça. Por conta do estado da vítima, policiais não puderam pegar dados sobre os autores, nem mais detalhes sobre como o roubo aconteceu.

Algumas pessoas foram ouvidas ainda pelo local do roubo. Umas disseram que ouviram gritos e barulho de tiros, outras disseram terem escutado de terceiros que a vítima havia sido jogada do automóvel Classic ainda em movimento.

O carro tinha três perfurações de tiros e foi encontrado queimado na rua Dario Anhanha Filho, próximo a ponte do bairro Pênfigo. Nenhum suspeito foi encontrado e o caso segue em investigação.