Rapaz é assassinado com tiro perto do ouvido em bairro da Capital

Reginaldo Rodrigues de Carvalho, 27 anos, foi assassinado com tiro na cabeça, perto do ouvido, por volta das 3h40min deste sábado (7). A vítima foi baleada na Rua Manoel Pereira da Silva, no bairro Campo Verde, em Campo Grande, e morreu em unidade de saúde.

Anderson Ramos/Capital News Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares foram ao local, mas ninguém quis falar sobre o que havia acontecido. Reginaldo já tinha sido socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Nova Bahia, mas depois policiais foram informados de que ele não resistiu ao ferimento de tiro, na cabeça.

Um familiar da vítima apontou um suspeito de ser o autor do homicídio, que seria foragido do regime prisional. Porém não soube dizer a circunstância que o crime ocorreu, nem qual foi a motivação. O caso foi registrado na delegacia plantonista do Centro e está sob investigação.