Rapaz é assassinado a golpes de faca em Campo Grande

Jeferson Romeiro Rocha, 25 anos, foi assassinado a golpes de faca, na madrugada deste domingo (7). Ele foi esfaqueado na rua Elmira Ferreira de Lima, no bairro Morada do Sossego, em Campo Grande, e morreu a caminho de uma unidade de atendimento médico.

Deurico/Capital News Caso foi registrado na Depac Centro

Conforme Boletim de Ocorrência, policiais foram chamados no local e encontraram Jeferson ainda vivo, com várias perfurações de faca pelo corpo. No local estava uma irmã do rapaz que pediu o socorro, mas logo saiu.

Jeferson foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino.

Nenhum suspeito de autoria foi preso. A motivação do crime também é investigada. O caso foi registrado da delegacia plantonista do Centro.