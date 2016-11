Rapaz de 27 anos é preso após ser flagrado se masturbando dentro do ônibus

Um rapaz de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (25) depois de ter sido flagrado por uma passageira se masturbando no interior de um ônibus que faz a linha 072 (Nova Bahia), em Campo Grande.



Segundo o registro da ocorrência, a passageira de 20 anos relatou que aguardava o coletivo em um dos bancos do terminal Morenão, quando o rapaz se aproximou e sentou ao seu lado. À polícia, a mulher disse que o rapaz estava inquieto e a todo o momento passava a mão pelo próprio corpo se insinuando para ela.



A mulher entrou no ônibus, sentou na cadeira que fica atrás do motorista e notou que o rapaz havia lhe seguido e sentou na mesma linha de cadeiras, do lado oposto.

Enquanto a mulher falava ao telefone, notou que o rapaz estava se mexendo na cadeira e sobre o seu colo estavam duas bolsas. Ao olhar mais atentamente a jovem constatou que o rapaz estava se masturbando com o pênis para fora da calça.



Assustada com a situação, a jovem se levantou e advertiu o rapaz em voz alta: “Moço, você de camiseta preta, não tem vergonha na cara. Você tem que ter educação com as mulheres”, disse conforme descrição do Boletim de Ocorrência.



Percebendo a situação, o motorista acionou a PM (Policia Militar) através do 190 e parou o ônibus próximo ao Bairro Chácara Cachoeira até a chegada dos militares. O motorista disse que ao pedir para o rapaz se levantasse observou que ele estava com o zíper e botão da calça abertos.



O rapaz foi detido e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. O caso foi registrado como ato obsceno. Não há informação se o rapaz permanece detido ou não.