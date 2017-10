Rapaz de 21 anos é baleado por vizinho durante discussão

Rapaz, de 21 anos, foi baleado por um vizinho, durante discussão ocorrida neste domingo (1), na rua Cabo Verde, no bairro Tijuca, em Campo Grande. O autor da tentativa de assassinato tem 44 anos e não foi preso.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares foram ao local após receberem denúncia de que na rua Xavantes havia uma pessoa ferida a tiro e encontraram o rapaz, sentando em uma cadeira, esperando por socorro.



Questionado sobre o fato, ele disse que havia discutido e levado o tiro em discussão com um vizinho. Ainda conforme os relatos, ferida, a vítima caminhou por algumas ruas até encontrar pessoas para pedir ajuda.



O disparo atingiu o tórax do rapaz, perto do ombro esquerdo. Ele foi socorrido por bombeiros e levado para atendimento médico.



Policiais estiveram na casa do autor do crime, mas ele não foi encontrado. A informação é que ele teria fugido em um Vectra, acompanhado de amigos.