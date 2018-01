Rapaz cai de cabeça em local raso de lagoa e morre

Tamanho do texto

Rapaz, de 26 anos, morreu após cair de cabeça em local raso de lagoa, neste domingo (7), em região de assentamento de Sidrolândia. Osnei Benites Cardoso chegou a ser socorrido, contudo não resistiu.

Conforme Boletim de Ocorrências, Osnei estava com grupo de amigos quando decidiram ir até a lagoa que fica perto do assentamento. E, ainda da carroceria da caminhonete em que estavam, a vítima e um dos amigos saltaram na água, com a intenção de mergulhar de cabeça.

Osnei caiu em local raso e bateu a cabeça. O outro amigo em um ponto mais fundo. A vítima foi levada pelos próprios amigos ao hospital da cidade, contudo já chegou morta, segundo o registro policial.