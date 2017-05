Pucinelli, está sendo monitarado por tornozeleira eletrônica

O ex-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB) é apontado como um dos beneficiários do esquema criminoso que fraudava licitações e lavava dinheiro. Puccinelli prestou depoimento nesta manhã de quinta feira (11) na sede da Policia Federal pela quarta fase da Operação Lama Asfáltica, denominada máquinas de lama.



A PF, até chegou a pedir a prisão preventiva do ex- governador, mas como alternativa foram aplicadas medidas cautelares, como colocação de tornozeleira, impedindo-o de sair da cidade e uma fiança no valor de 1 milhão de reais. Após o depoimento, André seguiu para Patronato Penitenciário, onde foi por a tornozeleira. “Com uso o desta tornozeleira ele será motinorado 24 horas por dia, tendo que estar em casa às 21h”, disse o delegadado da Polícia Federal, Cleo Mazotti.



Já a fiança, foi estipulada no valor de 1 milhão de reais que deve ser pagar em até dois dias, caso contrário, medidas serão tomadas.

André foi alvo da 4ª fase da operação da Lama Asfaltica, máquinas de lama ele estava no meio dos pedidos de condução coercitiva, obrigando-o assim a prestar depoimento por conta do mandado expedido.



Os desvios desvios de proprina com superfaturamento e licitações fraudulentas chegam até 150 milhões de reais. Empresas como Figrorífico JBS, El dourado Papel e Celulose, Águas Guariroba e entre outras, foram citadas na operação.



Já estão presos, o ex-coordenador de licitações da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Mauro Cavalli; o ex-secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), André Cance, e o dono da gráfica Alvorada, Micherd Jafar Junior. A PF, ainda está tentando localizar um dos sócios da empresa Digix, antiga Digitho Brasil, que teve contrato com a gestão de Pucinelli.



Até o fim desta reportagem, não conseguimos contato com Renê Siuf, Advogado do ex- governador.