Puccinelli deixa sede da Polícia Federal em Campo Grande após prestar depoimento

Anderson Ramos/Capital News Ex-governador prestou depoimento na sede da PF esta manhã

André Puccinelli, ex-governador de Mato Grosso do Sul, deixou a pouco a Superintendência da Polícia Federal, em Campo Grande, em uma viatura da PF e está sendo levado para unidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), onde dever ser colocada a tornozeleira eletrônica.



Renê Siufi, advogado de Puccinelli, afirmou à imprensa que uma fiança no valor de R$ 1 milhão foi estipulada pela Justiça, mas que seu cliente não tem condições de pagar o valor estabelecido, uma vez que seus bens foram bloqueados. Explicou ainda que não teve tempo de analisar o processo envolvendo o ex-governador, e que ele ainda não é considerado preso.



A operação que teve início antes mesmo das 6h, prendeu o ex-secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), e o dono de uma gráfica da Capital. Polícia Federal ainda cumpre mandados em empresas de Campo Grande e em pelo menos duas secretarias do Governo do Estado.





Máquinas de Lama

A operação deflagrada hoje (11) pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Receita Federal é resultado do trabalho da investigação realizada com base nos materiais colhidos nas fases anteriores da operação. Entre os crimes investigados, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a servidores públicos. A estimativa é de que a organização criminosa tenha causado prejuízos que chegam a R$ 150 milhões.



Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva, nove de condução coercitiva e bloqueio de valores em reais em contas bancárias de pessoas físicas e de empresas. As atividades estão concentradas em quatro municípios de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Nioaque, Porto Murtinho e Três Lagoas e nas capitais, São Paulo (SP) e Curitiba (PR).