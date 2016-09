Proprietário rural é autuado em R$ 5 mil por construir estrada degradando matas

Divulgação/Assessoria Homem foi autuado

A Polícia Militar Ambientar de Aquidauana localizou uma estrada que fora construída, degradado as matas ciliares do córrego Benfica. O proprietário da fazenda usou máquinas, a limpeza com derrubada da vegetação de uma área para estrada, inclusive, com remoção de solo degradando à margem do córrego sem autorização. O caso aconteceu na terça-feira (13), na região do Distrito de Piraputanga.



De acordo com a assessoria, as atividades foram interditadas e o infrator, de 70 anos, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 5.000.



O proprietário responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção. Ele foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental um plano de recuperação da área degradada (PRADE).