Professor é agredido a “capacetadas” por ex-sogro e ex-cunhado

Arquivo/Nova News Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil

Compareceu na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina um homem de 38 anos para registrar um caso de agressão em que foi vítima.



Segundo as informações do boletim de ocorrência a que o Nova News teve acesso, o caso aconteceu por volta das 19h15 deste domingo(7) em frente à agência do Bradesco, na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.



Na Delegacia de Polícia, o professor relatou que quando chegou ao banco se deparou com o seu ex-sogro e o seu ex-cunhado que, segundo ele os dois passaram a agredi-lo com golpes de capacete e chutes, além de fazer ameaçaa poia eles guardam rixa por conta das razões que levaram ao fim do relacionamento com a ex-companheira.



Diante dos fatos, o homem correu e chamou a Polícia Militar, porém, quando a guarnição chegou, os autores já haviam se evadido. A ocorrência foi registrada como vias de fato e ameaça. A Polícia vai apurar os fatos.