Produtos eletrônicos comprados sem nota fiscal geram prisões em Campo Grande

Governo do Estado A pessoa deve exigir nota fiscal no momento da compra

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) começou uma “caçada” contra pessoas que compram produtos furtados ou roubados. O delegado, Reginaldo Salomão, afirma que a intenção é inibir a aquisição de objetos sem procedência e sem nota fiscal e desta forma acabar com os autos índices de furtos e roubos em Campo Grande.



As pessoas que forem surpreendidas com celular, televisão, notebook e outros produtos devem provar a procedência, ou serão presas e, flagrante pelo crime de receptação. “Comprar objetos roubados ou furtados é um crime tão grave quanto o de roubo ou furto, pois são essas pessoas que alimentam esta prática, portanto vamos agir com afinco e rigor”, alertou o delegado.



De acordo com a assessoria, no dia 30 de fevereiro foi autuado em flagrante, Alexsander Filgueira Leite Sacamota, de 31 anos, pelo crime de receptação. Ele comercializava produtos roubados ou furtados. Com ele foi encontrado um telefone celular de procedência ilícita e apreendidos R$ 2.586. Neste caso, foi arbitrada fiança no valor de quatro salários mínimos, R$ 3.748,00, que foi recolhida. Alexsander responderá em liberdade enquanto aguarda decisão judicial.



Na última sexta-feira (3), foi preso também Hudson Batista Segovia, de 22 anos. Os policiais encontraram um celular Samsung J7 com registro de roubo e ele informou que comprou no site de classificados denominado OLX, de uma mulher que desconhece. Em setembro do ano passado, Hudson havia comprado outro telefone, um Motorola Moto G, também pelo site OLX, ambos pela quantia de R$ 400 pago à vista.



Por ter trabalho fixo e não possuir antecedentes criminais, foi arbitrada fiança de um salário mínimo R$ 937 e ele também responderá em liberdade enquanto aguarda decisão judicial.

O delegado orienta para as pessoas que compraram produtos de sites ou grupos de compra e estão inseguras quanto à origem dos objetos, que compareçam à DERF, para comprovar a boa fé.