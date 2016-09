Produtor rural e funcionário são executados na fronteira

Tamanho do texto

Porã News Crime aconteceu nesta segunda-feira (12)

O produtor rural, Lucio Villagra Gadea e o funcionário, identificado até o momento como Milciadez Sanguina Santa Cruz, foram executados a tiros entre o Brasil e Paraguai. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (12), Pedro Juan Canallero.



De acordo com o Porã News, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero e não resistiram. As vítimas estavam em uma Toyota Hilux.



A dupla parou para conversar com duas pessoas que estavam em uma moto. Após conversarem o da garupa sacou a arma de uma pistola 9mm e realizou vários disparos. Os pistoleiros fugiram, ainda não existe suspeita e a polícia continua investigando o caso.