Primeiro mês de piracema é marcado por bater recorde em prisões

Divulgação/PMA Primeiro mês bate recorde

Completa nesta segunda-feira (5) um mês de piracema, o período reprodutivo dos peixes. A quantidade de presos e de pescado apreendida bateu o recorde. A Polícia Militar Ambiental prendeu 19 pessoas, na mesma época passada foram nove presos.



Neste mês foram aplicadas multas no valor de R$ 38.300, já no período passado a quantia foi de R$ 41.360. A cidade que mais apreendeu pescado foi Coxim, com 274 quilos.



O maior número de presos foi no município de Selvíria, em uma ocorrência atendida por Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado. Já quantidade de petrechos de pesca ilegais, barco e motores de popa apreendidos está dentro do que se apreendeu em piracemas anteriores.



De acordo com a assessoria, a ordem do Comando da PMA continua sendo a de encaminhar os autuados às delegacias para serem presos em flagrante, embora estes saiam após pagarem fiança. No entanto, isso serve para demonstrar ao autuado de que ele está cometendo um crime passível de cadeia. Além do mais, em caso de reincidência não há fiança.