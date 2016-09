PRF realiza blitz na BR-163 e autua motoristas por ingestão de bebidas alcoólicas

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma blitz na BR-163, na altura do km 456, após uma festa realizada na Chácara das Mansões, próximo a cidade de Campo Grande.





Divulgação/PRF Durante fiscalização 12 veículos foram autuados por uso irregular de farol de xenon

De acordo com o balanço registrado pelos agentes 1,1 mil veículos foram fiscalizados, 17 pessoas foram autuadas por ingestão de bebidas alcoólicas, sendo que 5 delas ultrapassaram o índice de 030 mg/l, vindo a ser presas. Além disso, 12 veículos foram autuados por uso irregular de farol de xenon.



Para esses casos, aplica-se multa de natureza grave e recolhe-se o documento do veículo, com concessão de prazo de 5 dias para o condutor providenciar a devida regularização.



A infração administrativa prevê multa de R$ 1,9 mil, suspensão por 1 ano da CNH, e é aplicada mesmo que o condutor não apresente sinais de embriaguez ou se recuse a assoprar o "bafômetro". No caso de prisão, o autuado é também conduzido a uma Delegacia de Polícia Judiciária, havendo possibilidade de pagamento de fiança para responder ao processo em liberdade.



A blitz teve início às 21h, com presença ostensiva de policiais visando alertar os condutores de que a fiscalização estaria presente para coibir, principalmente, a direção sob efeito de álcool.