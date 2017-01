PRF prende motociclista com revólver, munições e facas

Divulgação/Assessoria 1 revólver, 37 munições, 8 facas e 1 machadinha foram apreendidos

Na tarde desta terça-feira (03), policiais rodoviários federais (PRF) durante ronda na BR 158, km 251, próximo a cidade de Três Lagoas, abordaram uma moto com placa de Três Lagoas, conduzido por um homem.



Ao ser abordado, o condutor apresentou nervosismo, o que causou suspeita, em virtude do comportamento, os policiais realizaram vistoria minuciosa em sua bolsa e localizaram 1 revólver calibre .22 LR, 37 munições calibre. 22, 8 facas e 1 machadinha. No momento da abordagem, o revólver estava municiado.



O motociclista informou que não possuía a documentação referente ao registro e à autorização para transporte da arma de fogo, estava deslocando para um sítio de um conhecido para caçar, o homem trabalha como emplacador, não possui CNH e estava conduzindo motocicleta com licenciamento vencido.



O veículo foi removido para o pátio conveniado por estar com a taxa de licenciamento vencida. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas.



Ele responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime inafiançável no caso da arma não estar registrada no nome do agente.