PRF prende homens com drogas após perseguição na BR-163

Agentes da Polícia Rodoviária Federal de Bandeirantes prenderam dois homens com 770 gramas de cocaína e 63 quilos de maconha em um veículo VW Gol na BR-163, altura do km 578 neste domingo (25).





Divulgação/PRF Foram apreendidos 770 gramas de cocaína e 63 quilos de maconha dentro do veículo

De acordo com os agentes, o veículo recebeu ordem de parada, porém em direção a uma via vicinal onde foi abordado pelos policiais. Após a abordagem, foi observada a presença do entorpecente e de dois envolvidos.



No interior do carro também foram encontrados uma farda da Força Nacional de Segurança (com gandola, camiseta e calça tática) e ainda uma toca "ninja" de cor preta. A ideia era usar a farda para despistar a fiscalização.



O veículo possuía placas falsas do Distrito Federal, e era fruto de roubo, que segundo os agentes, aconteceu no último dia 26 de agosto na cidade de Valparaiso de Goiás.



Os suspeitos, veículo e droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Bandeirantes.