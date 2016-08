PRF e PF apreendem 130 quilos de cocaína durante operação na BR 262

A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal realizaram na manhã desta segunda-feira (29) a apreensão de aproximadamente 130 quilos de cocaína na barreira policial da PRF, que fica localizada na BR 262 na cidade de Miranda.





Divulgação/PRF Foram apreendidos mais de cem tabletes de cocaína no caminhão

A abordagem foi realizada em um caminhão Iveco com placas de Corumbá que era conduzido por um motorista de 39 anos sentido Campo Grande. A droga foi encontrada embaixo do banco do passageiro após motorista apresentar nervosismo.



De acordo com os agentes o motorista receberia R$ 6 mil pelo transporte da droga. O caminhão e o condutor foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda.