PRF deflagra Operação Cáucaso e prende 2 toneladas de maconha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu início nesta segunda-feira (8) a uma nova fase da Operação Cáucasode Combate ao Crime na Fronteira em Mato Grosso do Sul e já nas primeiras horas acabou evitando que 2 toneladas de maconha fosse transportadas de Mato Grosso do Sul à São Paulo.

De acordo com informações da polícia, um homem foi preso em flagrante e um menor apreendido ao conduzirem uma caminhonete VW Amarok com placas de Ribeirão Preto (SP) pela BR-463 em Dourados.



O homem foi identificado por Marcelo de Assis Gonçalves, 36, que ao perceber um helicóptero da operação, tentou mudar a direção do veículo e chamou atenção dos policiais. Em depoimento, ele disse que recebeu a caminhonete em Ponta Porã e iria até Campo Grande onde receberia R$ 10 mil.



Ainda na tarde desta segunda-feira, a PRF apreendeu outros dois veículos com contrabando.



A Operação - Operação Cáucaso teve início no dia 1º de maio para dar sequência as interceptações de contrabando, tráfico de armas, tráfico de drogas e demais crimes fronteiriços. Nos quatro primeiros meses em Mato Grosso do Sul, foram apreendidos 44 toneladas de drogas; mais de 596 veículos apreendidos, adulterados e recuperados. Também foram capturados 14 milhões de maços de cigarros apreendidos.



Em comparação com todo o ano de 2016, no Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal interceptou: 120 Toneladas de drogas (Maconha, Cocaína, Crack e Haxixe); mais de 845 veículos apreendidos, adulterados e recuperados; mais de 20 milhões de maços de cigarros contrabandeados. 828 pessoas foram presas por crimes relacionados ao tráfico e contrabando. O número total de pessoas presas foi de 2.501 por crimes diversos.