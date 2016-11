PRF apreendeu 759 kg de entorpecentes em perseguição na BR 267 próximo a Bataguassu

Divulgação/Assessoria Mato Grosso do Sul apresenta maior número de apreensão

Gilberto Felix Antonio estava acompanhado de Cristiane Robledo Icassati, os dois estavam com 759 kg de entorpecente divididos em 630 tabletes. A dupla estava indo de Campo Grande para Presidente Prudente, no estado de São Paulo.



Durante averiguação, foi constatado que o veículo era roubado de Caeiras, no estado de São Paulo, juntamente com o veículo, foram apreendidos 3 aparelhos celulares e a quantia de R$ 216,00 em espécie.



A dupla e o material foram encaminhados a delegacia da região e estão a disposição da justiça.