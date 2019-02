PRF apreende veículo carregado com quase 1 tonelada de maconha

PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira (19), 993 quilos de maconha, no km 80 da BR-163, em Itaquiraí, após o motorista tentar fugir da fiscalização.

Durante fiscalizações de rotina, a equipe deu ordem de parada ao veículo, que possuía placas aparentes de Recife/PE. O motorista não respeitou à ordem e iniciou fuga.

Foi realizado acompanhamento tático. Em determinado momento, o condutor lançou o carro às margens da rodovia e tentou fugir a pé pela vegetação, porém, os policiais conseguiram alcançar e prender o suspeito, de 32 anos.

O automóvel estava carregado com tabletes de maconha, que, ao todo, somaram 993 quilos da droga. Em consulta aos sinais de identificação também foi descoberto que as placas eram falsas, sendo as originais de Almeirim/PA e possuía ocorrência de roubo/furto em 25/06/2018, na cidade de Belém/PA. Dentro do veículo ainda foi encontrado um rádio de comunicação em funcionamento.

O condutor, que já havia sido preso em maio de 2018 pela PRF, também por tráfico de drogas, não deu informações da origem ou destino do entorpecente, nem mesmo da quantia que receberia pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Itaquiraí.