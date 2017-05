PRF apreende mais de duas toneladas de maconha durante fiscalização em rodovias

Divulgação/PRF Carro foi abandonado às margens da BR-163, após condutor perder controle

Policiais rodoviários federais apreenderam pouco mais de 2 toneladas de maconha durante fiscalização no último domingo (14), em Dourados, sul de Mato Grosso do Sul. As apreensões aconteceram em momentos diferentes, mas em todos os casos, a droga estava escondida em veículos com placas clonadas.



De acordo com a PRF, a maior parte do entorpecente, cerca de 1,2 tonelada, foi encontrado em uma caminhonete abandonada pelo condutor às margens da BR-463. O veículo era ocupado por duas pessoas, tendo a dupla fugido do bloqueio policial, dando início a uma perseguição pela rodovia.



Caminhonete acabou sendo abandonada cerca de cinco quilômetros à frente, e o condutor fugindo pela mata. Já o passageiro, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A placa do veículo era clonada, mas após checagem, policiais descobriram que ela havia sido roubada no mês de março, em Cuibá (MT).



Já a segunda ocorrência foi registrada na BR-163. Cerca de 835 kg de maconha foram apreendidos escondidos em um automóvel Gol, conduzido por um homem ainda não identificado. O condutor também tentou fugir acelerando o carro, mas acabou perdendo o controle do veículo.



Depois de o veículo parar, o suspeito fugiu correndo às margens da rodovia, próximo ao quilometro 281 da BR-163. As placas indicavam que o carro era de Campo Grande, mas o veículo, na verdade, era de Brasília (DF).



Passageiro da caminhonete, assim como todo o entorpecente apreendido, foram levados para a Polícia Civil de Dourados.