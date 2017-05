PRF apreende maior quantidade de cocaína no ano em Três Lagoas

O Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu a maior quantidade de cocaína do ano em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (11). Mias de meia tonelada da droga foi encontrada durante abordagem a um caminhão no posto base da corporação, na BR-262, em Três Lagoas.

Celso Daniel/TVC Meia tonelada de droga era transportada em tanque de caminhão



Os tabletes foram localizados junto ao compartimento do tanque de combustível do caminhão, que carregava milho e, conforme informações da PRF, teria saído de Sidrolândia/MS e ia descarregar em Boituva, no interior de São Paulo. O caminhão tinha placas de Clementina/SP e foi fiscalizado após o motorista, de 40 anos, demonstrar nervosismo com a abordagem.



De acordo com a corporação, a apreensão é a maior, em quantidade, feita em Mato Grosso do Sul neste ano. Várias vistorias foram feitas até que osagentes encontrassem os tabletes, que foram encaminhados à Polícia Federal no município. O motorista do caminhão foi levado à delegacia de Três Lagoas, onde está preso. Ele responderá por tráfico de drogas.