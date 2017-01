PRF apreende carga de cocaína avaliada em R$ 189 mil

Divulgação/PRF O veículo apresentou problemas e o motorista fugiu

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu carga de cocaína avaliada em R$ 189 mil. A droga estava em um carro e o motorista conseguiu fugir. A apreensão aconteceu na quarta-feira (11), na BR-262, em Água Clara.



Após a ordem de parada o motorista começou a correr em alta velocidade. Os policiais realizaram o acompanhamento tático por aproximadamente 20 quilômetros. Em seguida o carro começou a apresentar defeito e soltar fumaça preta.



O veículo parou e o motorista fugiu. Foi feita a vistoria no veículo e localizado seis tabletes de cocaína com alto grau de pureza. De acordo com o Dourados News, o entorpecente totalizou seis quilos e 300 gramas, quantidade que vale R$ 189 mil em São Paulo.



Foram encontrados documentos do motorista, que não teve o nome revelado. Ele terá a prisão preventiva pedida pela Polícia Civil de Água Clara.