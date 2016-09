PRF apreende 264 kg de maconha em veículo na BR 463

Um veículo GM Astra com placas de Campo Grande foi apreendido na BR 463, na altura do km 62 da cidade de Ponta Porã após o mesmo receber ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e tentar fugir do local.





Divulgação/PRF Carro capotou na rodovia ao tentar fugir de barreira policial

Segundo informações da PRF o veículo passou pela barreira policial e o motorista, um homem de 42 anos, não obedeceu à ordem e tentou fugir do loca, porém perder a direção do carro e capotou.



Após o acidente os agentes encontraram no interior do carro três unidades de Anfetamina, 5g de Cocaína e 5g de Haxixe. Já o condutor disse que levaria de Ponta Porã para Campo Grande pelo valor de R$ 2,5.



A ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.