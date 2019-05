PRF apreende 1,7 t de maconha em caminhonete após acidente

Divulgação/PRF Droga estava espalhada no interior e na caçamba do veículo

As últimas horas vem sendo de grande apreensão de drogas na região de Dourados. Depois de encontrar mais de 500 kg de cocaína em um ônibus de turismo no domingo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 1,7 toneladas de maconha em uma caminhonete que se envolveu em acidente na rodovia BR-463.

De acordo com a polícia, a equipe foi acionada para atender chamada de acidente e encontrou um Toyota/Hilux, com placas aparentes de Campo Grande, que havia colidido com a traseira de um Renault/Duster. O motorista fugiu do local após o acidente e não foi localizado.

Os policiais encontraram caçamba e o interior da caminhonete os tabletes da droga e foi descoberto que as placas eram clonadas, porém sem registro de roubo/furto. A droga e o automóvel foram encaminhados à Polícia Civil em Dourados.