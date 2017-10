PRF apreende 1 tonelada de maconha, pistola e munições em carro roubado

PRF Os policiais rodoviários federais constataram que o veículo possuía sinais de adulteração

Na última sexta-feira (6), no km 267 da BR-163, em Dourados, a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu aproximadamente 1.016,4 kg (mil e dezesseis quilos e quatrocentos gramas) de maconha, uma pistola calibre .9mm e recuperou um veículo roubado no Estado do Rio de Janeiro

Os policiais determinaram parada a um veículo GM /Spin com placas aparentes de Uberlândia, Minas Gerais, mas o condutor não obedeceu a ordem e tentou fugir. Alguns quilômetros à frente, foi contido e preso.

No interior do carro foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 1.016,4 kg (mil e dezesseis quilos e quatrocentos gramas) da droga, uma pistola calibre .9mm carregada com 18 (dezoito) munições e mais 2 (dois) carregadores com 41 (quarenta e uma) munições.

Os policiais rodoviários federais constataram que o veículo possuía sinais de adulteração, com placas originais do Rio de Janeiro/RJ, onde tinha registro de roubo.

O motorista, de 30 anos, declarou ter pego o automóvel carregado com a droga, arma e munições no Paraguai, levaria até a cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, e lá receberia pelo transporte.

Ainda foram apreendidos com o condutor R$2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais) e um celular.