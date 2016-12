Presos quebram cadeado e tentam fugir do presídio da Gameleira

Assessoria Presídio da Gameleira teve cadeado quebrado; cinco agentes penitenciários trabalham no local

Com um auxílio de um pé de cabra, 40 detentos do presídio da Gameleira romperam um cadeado e tentaram fugir na madrugada de hoje (9), mas foram flagrados pelo sistema de monitoramento e os cinco agentes penitenciários plantonistas conseguiram impedir a fuga.



A tentativa de fuga foi dos internos do pavilhão D, setor voltado para internos que vem do regime fechado ou que tenha cometido falta indisciplinar. No bloco estão aproximadamente 250 internos. O presídio conta com 1.049 reeducandos e cinco agentes penitenciários de plantão.



O Capital News apurou que a fuga estava sendo incentivado pelo detento Moises Erino, membro de uma facção criminosa, que subiu no telhado e começou a avisar aos outros presos que não tinha policiamento na marulha e que era para os presos ir pra cima dos agentes para fuga.



De acordo com sindicato da categoria, a fuga só não aconteceu por causa do “heroismo” dos agentes penitenciários. “Esses servidores são verdadeiros heróis, mais uma vez colocaram suas vidas em extremo risco para garantir a segurança do Estado. É inadmissível o que vem acontecendo, estamos avisando constantemente sobre esse caos e o governo fecha os olhos e faz de conta que está tudo bem. Nem a medida mais simples para garantir a segurança no presídio, não está sendo feito, que é o auxilio da PM”, afirma o presidente do sindicato, André Luiz Santiago.