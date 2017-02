Presos que fugiram de delegacia ainda não foram localizados

Dibulgação/Polícia Civil Detentos seguem foragidos

Continuam foragidos os três presos que fugiram da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro de Campo Grande, na madrugada da última terça-feira (6).



Alessandro Salles de Pinho, Cleyton Ereira de Lima e Adriano Francisco dos Santos, que estavam na unidade por terem sido detidos por motivo de evasão e mandado de prisão, ainda não foram localizados.



Policias militares, do Batalhão de Choque e da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), realizam buscas desde a manhã de ontem. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil, no momento da fuga haviam cerca de 20 presos na delegacia, divididos em duas celas.



Uma sindicância foi aberta com objetivo de identificar eventuais responsabilidades. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos fugitivos podem entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 3312-5745.