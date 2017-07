Presos outros dois integrantes do crime contra o ex-vereador e sua esposa

Deurico/Capital News Durante coletiva de imprensa, foi anunciada a prisão de Diogo e um quinto integrante não identificado próximo a cidade de Corumbá

A Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa, para divulgar informações sobre o assassinato do ex-vereador Cristóvão Silveira e sua esposa Fátima Silveira, onde um dos presos, Rivelino Mangelo, caseiro da chácara do casal, revelou que “Não aguentava mais ele me ameaçando, porque ele tinha uma amante e disse que se eu contasse para a mulher dele e que se eu saísse de lá ele me mataria. Ele me humilhava na frente da minha mulher e da minha filha e só me tratava bem na frente dos outros, mas era o tempo todo ele me xingando, falando que eu ganhava bem e não fazia o serviço direito”, enfatiza o caseiro.



Para o Delegado Geral da Polícia Civil, Marcelo Borges, o Rivelino alegou que o patrão era agressivo, e que ele era maltratado, e que esse foi o motivo para ele arquitetar o assassinato, “A raiva e a mágoa que ele demonstra ter, parece que foram os motivos para que ele armasse o crime, porém, não justifica. A brutalidade como aconteceu, nada justifica. Há indícios de que houve estupro contra a senhora Fátima, porém, precisamos aguardar as perícias, não sabemos também se ocorreu antes ou depois da morte e para isso precisamos do depoimento do Diogo, para confrontar as informações. O crime estava sendo armado há uma semana pelo caseiro, seu filho e sobrinho, e o mesmo chegou a dizer que se eles não aparecessem hoje, ele faria tudo sozinho”, pontua delegado.

Durante a Coletiva, no Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), Ivan Barreiro, Diretor da Polícia Especializada, informou a imprensa.que havia sido efetuada a prisão do sobrinho do caseiro Rivelino, Diogo André dos Santos Almeida, de 19 anos, o qual foi ferido durante confronto com a polícia e está sendo encaminhado neste momento para o hospital da cidade, não foi revelada a identidade do segundo suspeito.



Segundo Rogério Mangelo, “a ideia de roubar a caminhonete e levar para a Bolívia foi do Diogo, eu participei das agressões, dando uma facada na esposa”.



Já Alberto Mangelo, “Trabalho a 5 anos na fazenda e não tenho nada com isso, eu não sabia que eles tinham cometido crime, eu não falo com eles faz dias, e não saio da fazenda, trabalho 24 horas lá. Eles passaram em casa, deixaram a TV e falaram que iam buscar no outro dia, não falaram nada de crime”, conclui.

O caso

De acordo com as informações, por volta das 13h30, o caseiro entrou em contato com a Polícia Militar dizendo que a chácara havia sido invadida por um grupo e feito o patrão dele refém, que ele havia conseguido escapar para buscar ajuda. Com o pé machucado, o caseiro foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa. A equipe policial, então, foi até a propriedade e encontrou os dois corpos no galpão, onde a mulher estava parcialmente nua e queimada.



Após averiguações com relação às informações recebidas pelo caseiro, constataram possíveis distorções, as quais fizeram os policiais do Batalhão de Choque e civis irem até a unidade de saúde e apreenderam o celular dele. No aparelho, foram encontrados vários áudios em que o caseiro, o filho e o sobrinho planejavam o roubo do veículo.





O caseiro foi preso e entregou os outros dois suspeitos que haviam seguido com a caminhonete para Anastácio, distante 135 quilômetros da Capital.



Com isso, o filho do caseiro foi preso no município de Anastácio, onde teria deixado a TV na casa do irmão e queimado a roupa utilizada no crime. A caminhonete que estava escondida no lixão da cidade havia sido levada pelo terceiro suspeito para a Bolívia. O veículo foi encontrado, nesta madrugada, abandonado em Corumbá.



Estiveram presentes na coletiva, o Delegado Geral da Polícia Civil, Marcelo Borges; Diretor da Polícia Especializada, Ivan Barreiro; Titular do Garras, Fábio Peró; Capitão Samuel Castilho, Comandante da Rota.