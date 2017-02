Presos fogem de principal delegacia no centro de Campo Grande

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Policias militares, do Batalhão de Choque e da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), realizam buscas na manhã desta terça-feira (7) a pelo menos três presos que fugiram da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro de Campo Grande.



Primeiras informações sobre o caso indicam que a fuga tenha acontecido na madrugada de hoje, por volta das 3h, mas ainda não se sabe como os detentos conseguiram deixar o local.



A movimentação na delegacia localizada na Rua Padre João Cripa é intensa desde o início do dia. Outras informações devem ser passadas em breve pela assessoria de comunicação da Polícia Civil.