Preso em Dourados homem suspeito de abusar da enteada de 11 anos

Deurico/Arquivo Capital News O suspeito está preso na Delegacia de Polícia Civil da cidade

Um homem de 44 anos foi preso por suspeita de estuprar a própria enteada de 11 anos, na cidade de Itaporã.

Depois de uma denúncia anônima, os agentes, acompanhados de duas conselheiras tutelares foram até a residência da família no Jardim Vitória, na noite do dia (12). No local, a criança contou que quando ainda morava em Maracaju, o padrasto dela teria cortado a parte de trás do seu short do pijama enquanto dormia.

Aconteceu outra vez, quando todos dormiam na casa de um parente, o padrasto tentou tirar o short da criança usando um celular. De acordo com o site Dourados News, os abusos aconteciam porque o homem ameaça a menina dizendo que mataria mãe dela e os irmãos, caso ela contasse para alguém.

Por medo, ela não contou para ninguém, até que ouviu sua mãe dizer que iria viajar e ela ficaria com o padrasto; a menina então procurou ajuda e fez a denúncia por medo de novos abusos.

O suspeito negou ter cometido os atos, porém foi preso na Delegacia de Polícia Civil da cidade e ainda responderá pelo crime de estupro de vulnerável.