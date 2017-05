Preso é encontrado morto em Presidio de segurança Máxima

Deurico/Capital News Presídio de Segurança Máxima

No inicio da tarde desta sexta-feira(5), um preso foi encontrado morto no presídio de segurança máxima de Campo Grande, por agentes penitenciários.

Segundo a Agepen, o corpo foi encontrado na área de convivência no saguão superior do presídio, ele estava enforcado com uma corda artesanal que estava pendurada no teto.



A pericia foi até o local e o caso será investigado pela Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e pela polícia civil.



Identificado como Manoel Gamarra, ele estava preso por tráfico de drogas. A família já foi acionada e o serviço funerário ficará por conta de agência penitenciária.