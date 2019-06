Preso é encontrado enforcado dentro de presídio em MS

Divulgação Preso estava enforcado em uma das celas da PED nesta quinta-feira

Agentes penitenciários encontraram Rodrigo da Silva Queiros, de 37 anos, enforcado em uma das celas da Penitenciária Estadual de Dourados (PED) e acionaram a polícia civil na manhã desta quinta-feira (6).



O preso cumpria pena no raio 2 do estabelecimento penal e estava na cela 46 com outros 27 detentos. O corpo foi achado durante a distribuição do café da manhã e estava pendurado em uma corda artesanal.



O caso foi registrado no 2º Departamento Policial de Dourados e será investigado.