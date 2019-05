Preso com carro furtado iria zerar dívida com traficante

Divulgação/DOF Autor foi contratado para levar o carro de Maringá (PR) até Itaquiraí (MS)

Para zerar uma dívida com traficante, um homem de 23 anos, aceitou realizar o transporte de uma veículo Chevrolet Cruze, com placas falsas de Maringá (PR) até a cidade de

Itaquiraí (MS), mas a ação foi descoberta na terça-feira (28) por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

A prisão do autor aconteceu durante abordagem na na região de Naviraí (MS). O veículo seguia do Paraná para a cidade de Itaquiraí. O condutor não estava com os documentos do carro. Ao ser questionado acabou confessando que foi contratado para levar o veículo de Maringá (PR) até Itaquiraí (MS) e assim quitar dívida com traficantes.

O Chevrolet Cruze foi furtado no dia 14 de maio de 2018, na cidade de Cianorte (PR). O autor ainda informou que saiba que o carro era furtado e que estava com as placas trocadas.