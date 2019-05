Preso com arma, munições e droga

Divulgação/DOF Autor comprou a arma em Cruz Alta (RS)

Um homem de 27 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, no último domingo (19). O caso aconteceu durante fiscalização no município de Naviraí (MS). O caso aconteceu durante abordagem do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).



O autor conduzia um veículo Volkswagen Jetta de cor preta e placas de Belo Horizonte (MG) pertencente a uma locadora de veículos. Ao ser abordado, os policiais verificaram o carro e encontraram o revólver de calibre ponto 38 com 5 munições intactas, uma porção de maconha. No porta-malas estavam mais 32 munições intactas e 4 cartuchos, do mesmo calibre, deflagrados.



De acordo com a assessoria o autor seguia para a cidade de Alto Piquiri (PR). Ele também teria relatado que comprou a arma de fogo em Cruz Alta (RS) e, as munições, em Campo Grande (MS).



O motorista foi encaminhado para a delegacia, foi ouvido e autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.